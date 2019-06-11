HABER

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

Sivas'ta düğünden dönenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 9'u çocuk 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunun Seyfebeli mevkisinde meydana geldi. Ağrı'daki bir düğünden Denizli'ye dönmek için yola çıkanların içinde bulunduğu A.U.'nun (62) kullandığı 44 HL 042 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü A.U. ile minibüste bulunan G.U.(37), N.Ö.(34), N.U.(22), A.A.(65), C.U.(65), M.U.(32), H.U.(1) H.N.A.(9), E.U.(9), E.U.(1), A.S.G(12), E.U.(12), B.G.(8), C.A.(8) ve A.K.G.(5) hafif şekilde yaralandı. Ambulanslarla Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bazılarının ayakta tedavi edildiği belirtildi.

(DHA)

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
Çeşme'de 'plaj' tartışması sürüyorÇeşme'de 'plaj' tartışması sürüyor
Sivas’ta “Robot Şenliği”Sivas’ta “Robot Şenliği”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün minibüs Kaza

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Burada suyun sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Burada su sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.