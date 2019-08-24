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DÜĞÜNDEN DÖNENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS, KAMYONA ÇARPTI: 4'Ü AĞIR 8 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 08:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu minibüs saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

DİYARBAKIR'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu minibüs saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken minibüsün çarptığı kamyonun sürücüsü ise kaçtı. Kaza, gece 23.00 sıralarında Silvan karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Aydın Gelmez yönetimindeki, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu 21 KE 375 plakalı minibüs, önünde ilerleyen saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü durmayarak yola devam ederken minibüs çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada minibüsteki bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve aralarında çocukların da olduğu 8 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yapan minibüs çekici ile otoparka çekilirken, jandarma ekipleri kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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