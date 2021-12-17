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  4. Düğünden sonra hastaneye akın ettiler! 'Halay başı olma' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

Düğünden sonra hastaneye akın ettiler! 'Halay başı olma' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

17.12.2021 03:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde bir düğüne katılan yabancı uyruklu davetliler arasında, 'halay başı olma' tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken düğünden çıkan davetliler ise yaralıların kaldırıldığı hastanelere akın etti. Olayın ardından ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi.

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'HALAY BAŞI OLMA' TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, 4074 Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne katılan yabancı uyruklu davetliler arasında ‘halay başı’ olma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine salondan dışarı çıkan şahıslar arasında cadde üzerinde bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada, H.H. tarafından B.H. (24), M.H. ve V.H. (22), bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince göğsünden bıçaklanan ve durumu ağır olan B.H. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HASTANELERE AKIN ETTİLER

M.H. ve V.H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, düğünden çıkan davetliler ise yaralıların kaldırıldığı hastanelere akın etti.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, olayın ardından kaçan H.H’yi yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili başlatılan araştırmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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