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Düğünden sonra kiralık gelin arabasını çalarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 02:47 | Son Güncelleme

Düğünden sonra kiralık gelin arabasını çalarken yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, gelin arabası olarak kullanılan otomobili düğün sonrası çalmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Teyfik Pehlivan, bir yakınının düğünü için gelin arabası olarak kullanılmak üzere galeri şirketinden otomobil kiraladı.

Düğünün ardından aracı Yurt Mahallesi'nde evinin önüne çeken Pehlivan, otomobildeki süsleri temizlemeye başladı.

Aracın kapısının açık olmasını fırsat bilen şüphelinin çalıştırıp kaçmak istediği araç stop etti.

Pehlivan ve yakınları tarafından yakalanan bu kişi, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı, Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ekiplerin parmak izi çalışmasının ardından otomobil, kiralayan kişi tarafından teslim alındı.

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