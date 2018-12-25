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Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 17:12 | Son Güncelleme

Karaman'da astsubay Bilal Ü.'nün, düğününe 10 gün kala nişanlısı S.K.'ye tecavüz ettiği iddia edildi. Mahkemeye taşınan olayda adliyede karşılaşan taraflar birbirine saldırdı. Çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı.

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Karaman'da, adliyede görülecek tecavüz davası öncesi mahkeme salonu önünde karşılaşan iki tarafın yakınları, birbirine saldırdı. Kavgada dövülen 2 kişi, yaralanırken, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Bilal Ü.'nün, 1 Ağustos'ta, düğününe 10 gün kala nişanlısı S.K.'ye tecavüz ettiği öne sürüldü. İddia üzerine gözaltına alınan Bilal Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Karaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşması öncesi mahkeme salonu önünde karşılaşan iki tarafın yakınları birbirine saldırdı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgaya, adliye polisi ve dışarıdan sevk edilen çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Kavgada dövülen 2 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı kişilerin de gözaltına alındığı belirtildi.

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Karaman tecavüz cinsel istismar nişanlı

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