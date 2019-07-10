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Düğüne bir gün kala gelin yoğun bakıma damat cezaevine

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

Bursa’da düğüne bir gün kala beraber gelinlik almaya gideceği nişanlısının evine giden genç kız, nişanlısıyla takı ve yaşayacağı şehir yüzünden tartışmaya başlayınca nişanlısı tarafından darp edildi.

Düğüne bir gün kala gelin yoğun bakıma damat cezaevine

Bursa’da düğüne bir gün kala beraber gelinlik almaya gideceği nişanlısının evine giden genç kız, nişanlısıyla takı ve yaşayacağı şehir yüzünden tartışmaya başlayınca nişanlısı tarafından darp edildi. Vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan genç kız yoğun bakıma kaldırılırken nişanlısı ise tutuklandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gün sonra düğünleri olacak S.Y., gelinliğini birlikte almaya gideceği nişanlısı Y.E.A.’nın evine gitti. Nişanlı çift burada düğünde takılacak takılar ve başka bir şehirde yaşama konuları yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında damat adayı Y.E.A. sinirlerine hakim olamayarak nişanlısı S.Y.’yi banyoda darp etmeye başladı. S.Y. aldığı darbelerle baygınlık geçirirken Y.E.A. nişanlısını o halde bırakarak dışarı çıkıp faturalarını ödedi. Yaklaşık 15 dakika sonra eve dönen Y.E.A. nişanlısının hala baygın yattığını görünce 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olayın yaşandığı eve gelen sağlık ekipleri genç kızı evde bilinci kapalı vaziyette bulunca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatarak genç kızın nişanlısını gözaltına aldı. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eve Y.E.A.’dan başka kimsenin girmediğini tespit edince adamın sorgusuna başladı. İlk başta iddiaları kabul etmeyen Y.E.A. daha sonra suçunu kabul ederek genç kızı darp ettiğini, siniri geçsin ve genç kız kendine gelsin diye evden çıktığını daha sonra eve geldiğinde S.Y.’nin halen yerde yattığını görünce korkarak sağlık ekiplerini aradığını ifade etti.
İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken genç kızın ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Düğüne bir gün kala gelin yoğun bakıma damat cezaevine

Düğüne bir gün kala gelin yoğun bakıma damat cezaevine

Düğüne bir gün kala gelin yoğun bakıma damat cezaevine

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