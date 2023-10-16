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‘Düğüne elektrik verme’ meselesi cinayetle bitti! Tartıştığı bakkal tarafından öldürüldü

16.10.2023 10:18 | Son Güncelleme:
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Adana’da iki çocuk babası İsmet Gülşen (33), ‘düğüne elektrik verme’ meselesi yüzünden tartıştığı bakkal S.K. (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli, polis tarafından aranıyor.

‘Düğüne elektrik verme’ meselesi cinayetle bitti! Tartıştığı bakkal tarafından öldürüldü

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Gülşen, evinin sokağındaki düğünden gelen gürültünün geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle uyuyamadı. Gülşen, bunun üzerine düğün sahiplerine iş yerindeki elektriği kullanmaları için izin veren bakkal işletmecisi S.K.’ya elektriği kesmesi konusunda uyardı. S.K. elektriği kesmeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Bakkalda bulunan tabancayı alan S.K., İsmet Gülşen’i göğsünden vurdu. Gülşen kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Gülşen, çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Gülşen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gülşen’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan S.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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8 AY ÖNCE AĞABEYİ KAZADA ÖLMÜŞ

Öte yandan ölen İsmet Gülşen’in ağabeyi Enver Gülşen’in ise 26 Şubat’ta Adana’da geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Gülşen kardeşlerin anne ve babası olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. (DHA)


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