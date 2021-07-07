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  4. Düğüne geç kalan müzisyene ilginç ceza! Eşeğe ters bindirip, sopaya bağladılar

Düğüne geç kalan müzisyene ilginç ceza! Eşeğe ters bindirip, sopaya bağladılar

07.07.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Gördes ilçesinde düğün alanına geç gelen müzisyen, eşeğe ters bindirilerek sokak sokak gezdirildi.

Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi'nde Hasan ve Merve İlhan çifti, düğünleri için müzisyen Özgür Yağcı ile anlaştı.

Düğüne geciken Özgür Yağcı, düğünü organize eden Hayati Yiğit, Mithat Yiğit ve Gürcan Durmuş tarafından şaka ile cezalandırıldı.

GÜLDÜREN ANLARI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Eşek ve sopayla bekleyen mahalleli, düğüne geç kalan müzisyeni eşeğe ters bindirerek, kollarını da sopaya bağladılar. Davul-zurna eşliğinde mahallede dolaştırılan Özgür Yağcı’nın o anları ise cep telefonu ile kaydedildi.

Eşek üzerinde su ile ıslatılan Yağcı, kurban kesip dağıtması karşılığında affedilerek eşekten indirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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