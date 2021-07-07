Düğüne geç kalan müzisyene ilginç ceza! Eşeğe ters bindirip, sopaya bağladılar

Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi'nde Hasan ve Merve İlhan çifti, düğünleri için müzisyen Özgür Yağcı ile anlaştı.

Düğüne geciken Özgür Yağcı, düğünü organize eden Hayati Yiğit, Mithat Yiğit ve Gürcan Durmuş tarafından şaka ile cezalandırıldı.

GÜLDÜREN ANLARI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Eşek ve sopayla bekleyen mahalleli, düğüne geç kalan müzisyeni eşeğe ters bindirerek, kollarını da sopaya bağladılar. Davul-zurna eşliğinde mahallede dolaştırılan Özgür Yağcı’nın o anları ise cep telefonu ile kaydedildi.

Eşek üzerinde su ile ıslatılan Yağcı, kurban kesip dağıtması karşılığında affedilerek eşekten indirildi.

(İHA)

