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Düğüne giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Düğüne giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Ailenin bir yakınlarının düğünü için Yozgat’a geldikleri öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Sarıhacılı mevkisinde meydana geldi. İrfan Yücel yönetimindeki 34 DA 0690 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp karşı yola devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunun eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hafif yaralanan sürücü Yücel, kendisini bir aracın solladığını, ona çarpmamak isterken kontrolü kaybedip direğe çarptığını ifade etti. Ailenin İstanbul’dan Yozgat’ın Saraykent ilçesine yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

Düğüne giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

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