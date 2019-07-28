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Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 16:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da düğüne gitmek için yola çıkan aracın başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi’nde meydana geldi.

Diyarbakır’da düğüne gitmek için yola çıkan aracın başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 UK 4921 plakalı otomobil içerisinde bulunan 4 kişilik aile, düğüne gitmek için yola çıktı. 34 UK 4921 plakalı araç, kavşakta 23 FU 226 plakalı araçla çarpıştı. Her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı
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