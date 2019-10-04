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Düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 23:08 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de, düğüne giden Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, düğüne giden Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Çerkeztaşköprü sapağında meydan geldi. İstanbul yönüne giden Samet Yıldırım yönetimindeki 81 AAU 462 plakalı otomobil, yolun karşısındaki düğün salonuna gitmeye çalışan Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal'a çarptı. Özge Kartal olay yerinde, anne Fatma Kartal ise sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Kazanın ardından şoka giren sürücü Samet Yıldırım ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla öldüDüğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla öldüDüğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla öldüDüğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla öldü

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