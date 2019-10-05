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Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 00:10 | Son Güncelleme

Düzce’de düğüne gitmeye çalışan anne ve kızı, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Kaza saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu Çerkeztaşköprü sapağında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Samet Y.’nin kullandığı 81 AAU 462 plakalı otomobil, Çerkeztaşköprü Sapağı mevkiinde yolun karşısında bulunan düğün salonuna gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücutları parçalanan Özge Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, anne Fatma Kartal ise ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsü Samet Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden anne ve kızın cenazesi hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce düğün trafik kazası

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