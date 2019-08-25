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Düğüne giden karı kocaya otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 23:38 | Son Güncelleme

Denizli’de düğün salonuna gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan karı-koca, otomobilin çapması sonucu yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli-Ankara karayolu Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Düğüne giden karı kocaya otomobil çarptı

Denizli’de düğün salonuna gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan karı-koca, otomobilin çapması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli-Ankara karayolu Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, çevredeki düğün salonlarından birindeki törene katılmak için yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Kantar (65) ile Dilek Kantar’a (55) Tekin E. idaresindeki 09 AAT 831 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karı koca metrelerce savrularak yola düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri çifte yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Mustafa Kantar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Düğüne giden karı kocaya otomobil çarptı

Düğüne giden karı kocaya otomobil çarptı

Düğüne giden karı kocaya otomobil çarptı

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