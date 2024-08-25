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  4. Düğüne giden midibüs kaza geçirdi! Gelinin babası da araçtaydı: 27 yaralı

Düğüne giden midibüs kaza geçirdi! Gelinin babası da araçtaydı: 27 yaralı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.08.2024 16:24
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğüne giden kişileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Kaza geçiren kişilerin arasında gelinin babası da vardı. Kaza yapan aracın hızlı olmadığı belirtildi.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Sızır Kasabası yolu Dendil köyü yolu üzerinde meydana geldi.

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YAĞMUR SONRASI FACİA: ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan Y.N. idaresindeki 06 EKS 341 plakalı Otokar marka midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 27 kişi yaralandı.

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DÜĞÜNE GİDENLERİ TAŞIYORDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ve ambulans helikopter ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüsün Ankara’dan Sivas’ın Şarkışla ilçesine düğüne gidenleri taşıdığı öğrenildi.

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KIZININ DÜĞÜNÜNE GİDİYORDU

Kızının düğününe giden baba Dursun Çankaya, “Hava yağmurluydu, virajı alamadı. Otobüste 27 kişi vardı. Kızımın düğününe gidiyorduk. Saat 15.00 ile 16.00 arasındaydı ama gidemedik” dedi.

"ARAÇ HIZLI DEĞİLDİ"

Bayram Karakaya ise midibüsün tekerlerinin kaydığını ifade ederek, “Şarampolden uçtuk takla attık. Düğüne gidiyorduk. Araç hızlı değildi, yağmur nedeniyle tekerleri kaydı” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas düğün
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