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Düğüne giden müzisyenleri taşıyan minibüs takla attı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 07:57 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde düğüne giden müzisyenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Düğüne giden müzisyenleri taşıyan minibüs takla attı: 5 yaralı

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde düğüne giden müzisyenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki bir düğünde sahne almak için Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen 'Grup Ediz' adlı müzisyen grubun içinde bulunduğu Ediz Güngör yönetimindeki 09 B 3058 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilerek takla attı. Kazada, sürücü Güngör ile Kıvanç Güngör, Bayram Taşkoparan, Uygar Uyarıcı ve Ender Bayar yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Yatağan ve Menteşe ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Düğüne giden müzisyenleri taşıyan minibüs takla attı: 5 yaralı

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