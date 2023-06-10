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  4. Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün devrildi: 3 kişi yaralandı

Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün devrildi: 3 kişi yaralandı

10.06.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün devrildi: 3 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Çan'ın Göle köyünden Çanakkale il merkezindeki bir düğüne katılmak üzere yola çıkan Bayram Çakır idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan araca çarpmamak için Etili köyü yakınlarında manevra yaptı.
Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi.

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Kazada, araçta bulunan Hacer T, Ayşe D. ve Ecrin Nur Ç. yaralandı.

Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Hacer T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (AA)

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trafik kazası Çanakkale

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