Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün devrildi: 3 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Çan'ın Göle köyünden Çanakkale il merkezindeki bir düğüne katılmak üzere yola çıkan Bayram Çakır idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan araca çarpmamak için Etili köyü yakınlarında manevra yaptı.

Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, araçta bulunan Hacer T, Ayşe D. ve Ecrin Nur Ç. yaralandı.

Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Hacer T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (AA)

