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‘Düğüne gidiyorum’ diye kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 22:34 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde ‘Düğüne gidiyorum’ diyerek ortadan kaybolan Bayram Pişkin’in (15) cansız bedeni bulundu.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde ‘Düğüne gidiyorum’ diyerek ortadan kaybolan Bayram Pişkin’in (15) cansız bedeni bulundu.

Sandıklı’da ailesiyle oturan Bayram Pişkin, dün saat 18.00 sularında İstasyon Mahallesi’ndeki evden çıktı. Pişkin daha sonra amcası Süleyman Pişkin ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘Düğüne gidiyorum’ dedi. Bayram Pişkin’den bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

BABA ‘KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’ DEMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yapan baba Mehmet Pişkin, şöyle dedi:

“Dün akşam dışarıdaydım. Annesi ve kardeşlerinin yanından dün akşam 6 sularında ayrılmış. Akabinde akşam amcası ile görüşmüş. Herhangi bir sağlık problemi yok. Ayrıca aile bireylerinin içinden ayrılabilecek, yani fevri davranabilecek bir çocuk değil. ‘Dön gel’ çağrısı yapacağımız bir şey yok ama ben kötü, art niyetli insanların yapmış olduğunu düşünüyorum. Kaçırıldığını düşünüyorum.”

Amca Süleyman Pişkin de “En son benle telefonla görüştükten sonra düğüne gideceğini söyledi. Ayrıldık. Başka da haber alamadık” dedi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayıp Bayram Pişkin’in bulunması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri bugün saat 19.00 sıralarında İstasyon Kavşağı yakınlarında, çevreyoluyla demiryolu arasındaki boş arazide ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin Bayram Pişkin’e ait olduğu anlaşıldı. Savcının incelemesinin ardından Bayram Pişkin’in cansız bedeni otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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