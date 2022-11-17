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Düğüne gittiler hastanelik oldular! Gaz kaçağı 40 kişiyi zehirledi: 6 aylık bebeğin durumu ağır

17.11.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 40 kişi zehirlendi. Devrekani ilçesinde yaşanan olayda, zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Düğüne gittiler hastanelik oldular! Gaz kaçağı 40 kişiyi zehirledi: 6 aylık bebeğin durumu ağır

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 40 kişi zehirlendi. Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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GAZ KAÇAĞI HASTANELİK ETTİ

Olay, saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz kaçağı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kastamonu düğün

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