Düğüne günler kala nişanlısı hakkındaki korkunç gerçeği öğrendi

Aslında mesajlardan önce genç kadın nişanlısının bazı şüpheli davranışlarını yakalamıştı, bunlar arasında cep telefonunda bir başka kadının göğüs fotoğraflarını görmek de vardı.

"Eski nişanlımla altı yıllık ilişkim vardı, düğüne 90 gün kala cep telefonuna gelen bir mesaj yanlışlıkla senkronize olan benim dizüstü bilgisayarımda göründü. Son altı aydır beni aldattığını öğrendim. Bekarlığa veda partisinde bana ve kız arkadaşına aynı mesajı atmıştı, her şey birebir kopyaydı."

Nişanlısıyla evlenmek için gün sayarken tüm hayatını alt üst eden skandalı ise, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla duyurdu:

ABD'nin Pennsylvanya eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Devin Allen ile nişanlısıyla evlenmesine yalnızca 90 gün kalmıştı, ikili altı yıldır birlikteydi.

Bir akşam yatakta uzanmış cep telefonundan bir şeyler izlerken, nişanlısına gelen mesajda söz konusu göğüs fotoğrafını yakaladı.

En ilginç detaylardan biri ise, eski nişanlının aldattığı kadını telefonuna en yakın arkadaşının ismiyle kaydetmesiydi. Nişanlının bu konuya izahı ise, arkadaşının bir kızı aldatıyor olmasıydı.

Başka bir olayda; Devin sevgilisini bir kadın ile yakınlaşırken yakalıyordu. Sevgilisi ise Devin’i kendisini gözetlemek ile suçladı. İlişkisine zarar gelmesini istemeyen kadın, durumu uzatmamaya karar verdi.

Bir gün ikili büyük bir kavga ediyor. Ertesi sabah Devin oldukça hasta bir şekilde uyanıyor. Nişanlısı Devin’in hasta olduğuna inanmıyor. Numara yaptığını iddia ediyor.

Devin’in defalarca kusmasının ardından ikna olan adam, kadını hastaneye götürmeyi kabul ediyor.

Fakat yol üzerindeki bir restorantta yemek almak için duruyor ve hasta kadını 45 dakika boyunca arabada bekletiyor.

Skandal patlayınca nişanlısından ayrılıp düğünü iptal eden Allen, yeni bir daireye taşındı ve bolca seyahat etti.