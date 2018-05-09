MAGAZİN

Düğüne seçim engeli! Can Bonomo ve Öykü Karayel her şeyi iptal etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, 23 Haziran'da gerçekleşecek düğünlerini seçim dolayısıyla her şeyi iptal ederek Temmuz ayına erteledi.

Düğüne seçim engeli! Can Bonomo ve Öykü Karayel her şeyi iptal etti

İlişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Öykü Karayel ve Can Bonomo, seçim engeline takıldı. Çiftin seçimden dolayı Haziran ayındaki düğünlerini Temmuz ayına erteledi.

DÜĞÜNÜ ERTELEMEK ZORUNDA KALDILAR

Ünlü çift, Aya Yorgi Koyu'nda 300 davetlinin katılacağı düğün tarihini Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle nedeniyle 14 Temmuz'a erteledi.

SABAHA KADAR EĞLENECEKLER

Düğüne ünlü isimlerin katılması beklenirken, akşam yemeğinin ardından mekanda after parti verileceği iddia edildi. Sabah saat 04.00'e kadar sürecek partide ayrıca Can Bonomo için bir sahne kurulacağı ve damat olarak şarkı söyleyeceği ileri sürüldü.

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Can Bonomo Öykü Karayel

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