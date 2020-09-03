Düğünler iptal mi, yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak, nikah yasak mı? İşte Düğün Genelgesi ve düğün yapma şartları!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. 4 Eylül Cuma günü itibariyle Düğün Genelgesi'nde yer alan kurallara göre düğünler yapılacak, kurallara uymayanlar ise cezalandırılacak. Koronavirüs salgınında bulaş sayısını azaltmak amacıyla alınan karar sosyal medyada ve birçok platformda tepkiyle karşılandı. Peki düğünler nasıl yapılacak? Düğün Genelgesi'nde düğün yapma şartları neler? Hangi düğünler yasaklandı merak eden vatandaşların yeni genelgeyle aklı karıştı. DÜĞÜNLER İPTAL Mİ EDİLDİ? Koronavirüs salgını sonrasında son zamanlarda Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde düğünlere iptal gelmişti. 2 Eylül itibari ile alınan kararla bu yasaklar 81 ilde geçerli olacak. Düğün yapacak vatandaşlar düğün yasakları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. 2 Eylül'de alınan karar, 4 Eylül 2020 Cuma günü itibari ile uygulamaya konulacak. Düğünler iptal mi edildi sorusuna cevap arayan vatandaşlara bütün düğünlerin iptal olmadığını belirtelim.

HANGİ DÜĞÜNLER İPTAL EDİLDİ? İçişleri Bakanlığı'nın 2 Eylül'de 81 İl Valiliğine gönderdiği yeni Düğün Genelgesi'nde yer alan bilgiye göre her düğün iptal edilmedi. Hangi düğünler iptal edildi sorusuna cevap olarak; mahalle, sokak, köy gibi yerlerde dışarıda yapılan düğünler, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. gibi etkinliklerin hepsinin yasaklandığını belirtelim. NİKAH YAPMAK YASAKLANDI MI? Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklerin iptal olmasıyla birlikte akıllara nikah merasimleri de iptal edildi mi sorusunu getirdi. Yayınlanan yeni Düğün Genelgesi'ne göre sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler dışında nikah ve düğünler 1 saat içerisinde yapılması şartı ile yapılmaya devam edecek. Nikahlar iptal mi edildi merak edenler için şimdilik nikah işlemlerinin iptaline dair bir bilgi gelmedi. DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK? 81 ilde gerçekleşecek olan yeni Düğün Genelgesi'ne göre düğünler nasıl yapılacak, düğünlerde oyun oynamak yasak mı merak ediliyor. Düğünlerin nikah merasimi şeklinde yapılması önerilirken, toplu mekanlarda mesafeli oturma düzeni ve koronavirüs tedbir kurallarına uyarak nikah töreni ya da düğün yapılacak. Nikahlarda yiyecek ve içecek ikram etmek de yasak olduğu için gıda ikramı da yapılmayacak. Nikah ve düğünlerde sadece paketli su dağıtımına izin verilecek.

DÜĞÜNLERE KİMLER KATILABİLİR? 65 YAŞ ÜSTÜ YASAK MI? Düğünlere önceki kısıtlamanın benzeri bir şekilde katılacak kişilerin kısıtlamasına devam edileceğini belirtelim. Düğünlere kimler katılabilecek; damat ve gelinin 1. derece ve 2. derece yakını olmayan 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşlar ve 15 yaş altı çocuklar katılamayacak. DÜĞÜNLER DENETLENECEK Mİ? 4 Eylül Cuma günü itibariyle yeni Düğün Genelgesi'ne göre düğünler yapılacak. Peki düğünler nasıl denetlenecek, düğünler denetlenecek mi? Genelge'de bu konuya da cevap verilmiş. Nikah merasimi şaklinde yapılacak düğünlerde kolluk, zabıta vb gibi en az bir kamu görevlisi de yer alacak ve düğünleri denetleyecek. DÜĞÜN GENELGESİ Genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köylerde veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesinin istenildiği hatırlatıldı.

Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde daha önce düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirildiği anımsatılan genelgede, gelinen noktada hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda valiliklerce aşağıdaki kararların alınması istendi: Bu kapsamda 81 ilde; Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.