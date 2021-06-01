Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar (15 Haziran'dan sonra düğün yapacaklar dikkat!)

İçişleri Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın yeni normalleşme kararlarını açıklamasının ardından yayınladığı genelge ile yeni dönemin detayları açıkladı.
Açıklanan genelgede gevşeme kararı alınan düğün, nişan ve kına gibi organizasyonlarda '15 Haziran' detayı dikkat çekti.
Genelgeye göre 1 Haziran itibariyle düğünler kurallara uygun olarak yapılabilecek. Yiyecek-içecek ikramı yapılamayacak ve en fazla 100 davetliye izin verilecek. 15 Haziran salı gününden sonraki nikah törenlerinde ise yiyecek ve içecek servisi yapılabilecek.
Öte yandan nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.
Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;
Açık alanlarda;
Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,
Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;
Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,
-Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılarak azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.