Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar (15 Haziran'dan sonra düğün yapacaklar dikkat!)

İçişleri Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın yeni normalleşme kararlarını açıklamasının ardından yayınladığı genelge ile yeni dönemin detayları açıkladı.

Açıklanan genelgede gevşeme kararı alınan düğün, nişan ve kına gibi organizasyonlarda '15 Haziran' detayı dikkat çekti.

15 HAZİRAN SONRAKİ DÜĞÜNLER!

Genelgeye göre 1 Haziran itibariyle düğünler kurallara uygun olarak yapılabilecek. Yiyecek-içecek ikramı yapılamayacak ve en fazla 100 davetliye izin verilecek. 15 Haziran salı gününden sonraki nikah törenlerinde ise yiyecek ve içecek servisi yapılabilecek.

1 TEMMUZ'DAN SONRASI İÇİN İZİN

Öte yandan nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

GENELGEDEKİ DÜĞÜN VE NİKAHLA İLGİLİ MADDELER

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

Açık alanlarda;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,



Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,

Azami 100 davetli ile sınırlandırılaraki 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

-Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılarak azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.