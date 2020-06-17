Düğünler nasıl yapılacak? Düğün Genelgesi ve düğün yapma şartları!

Düğün yapma şartları nedir?



Yaz sezonu başladıktan sonra normalleşme süreci hızla devam ediyor. Covid – 19 yasaklarından dolayı düğünü ertelenenler, sadece nikahla yetinenler ya da düğün için haber bekleyenlere müjdeyi İçişleri Bakanlığı verdi. Bu süreçte düğün yapamayanlar İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son dakika düğün genelgesi ile düğün yapabilecekler. 24 maddeden oluşan 2020 düğün genelgesi hakkında detaylı bilgiler haberimizde.. Son dakika düğün genelgesi yayımlandı!



İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği düğün ve nikah salonları genelgesi merak konusu oldu. 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren düğün ve nikah salonları açılacak fakat şartlara mutlaka uyulmalı. Örneğin, takı takma töreninde gelin ve damada takılan takılar bir kutuya atılacak. Öpüşme, tebrik ve dans gibi temas içeren hiçbir şey yapılmayacak. Nikah ve düğünler için süre olacak mı?



Nikâhlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.

Nikah ve düğün salonlarına kaç kişi davet edilecek?



Nikâh merasimi yapılacak mekânların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Tesisin misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek.

Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak. Düğün salonlarında girişte ateş ölçülecek!



Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 dereceden yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Düğün ve nikah salonlarında dezenfektan zorunluluğu!



Mekân girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.

Nikâh yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Düğünlerde zorunlu maske kullanımı!



Maskesiz misafirlere mekân girişinde maske dağıtılacak. Nikâh merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil) sağlanacak.