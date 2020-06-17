Düğünler nasıl yapılacak? Düğün Genelgesi ve düğün yapma şartları!

Düğün yapma şartları nedir?
Yaz sezonu başladıktan sonra normalleşme süreci hızla devam ediyor. Covid – 19 yasaklarından dolayı düğünü ertelenenler, sadece nikahla yetinenler ya da düğün için haber bekleyenlere müjdeyi İçişleri Bakanlığı verdi. Bu süreçte düğün yapamayanlar İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son dakika düğün genelgesi ile düğün yapabilecekler. 24 maddeden oluşan 2020 düğün genelgesi hakkında detaylı bilgiler haberimizde..
Son dakika düğün genelgesi yayımlandı!
İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği düğün ve nikah salonları genelgesi merak konusu oldu. 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren düğün ve nikah salonları açılacak fakat şartlara mutlaka uyulmalı. Örneğin, takı takma töreninde gelin ve damada takılan takılar bir kutuya atılacak. Öpüşme, tebrik ve dans gibi temas içeren hiçbir şey yapılmayacak.
Nikah ve düğünler için süre olacak mı?
Nikâhlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.
Nikah ve düğün salonlarına kaç kişi davet edilecek?
Nikâh merasimi yapılacak mekânların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Tesisin misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek.
Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak.
Düğün salonlarında girişte ateş ölçülecek!
Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 dereceden yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.
Düğün ve nikah salonlarında dezenfektan zorunluluğu!
Mekân girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.
Nikâh yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak.
Düğünlerde zorunlu maske kullanımı!
Maskesiz misafirlere mekân girişinde maske dağıtılacak. Nikâh merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil) sağlanacak.
Düğünlerde ikram nasıl olacak?
İkram yapılarak nikâh merasimi düzenlenen mekânlarda; misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.
Düğün sırasında havalandırma nasıl olmalı?
Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecek.
Corona döneminde düğünde nasıl takı toplanacak?
Nikâh merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacak. Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak.
Düğün genelgesine göre düğün fotoğrafı çekmek yasak mı?
Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecek. Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında (oturma düzeni dâhil) mesafe şartı aranmayacak.
2020 COvid- 19 düğün genelgesine göre dans ve halay yasak mı?
Bu genelge kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılmayacak. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilecek.
Düğün genelgesine göre tuvaletlerde yeni sistem!
Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak.
El kurutma cihazlarının kullanımına izin verilmeyecek. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.
Düğün salonlarında havalandırma nasıl olacak?
Kapı ve pencereler açık bırakılarak, doğal havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın İklimlendirme Rehberi’nde belirtilen kurallara uyulacak.
Düğün genelgesine göre çocuklara özel durumlar!
Kapalı alanlarda yapılacak nikâh merasimlerinde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki nikâh merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak.
Maske ve eldiven zorunluluğu!
Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi temizlik malzemeleri için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmeyecek.
Düğün salonlarında çocuk oyun alanlarına düzenleme!
Nikâh yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanları kapalı olacak, açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak.
Düğünde mesafe sınırı!
Covid¬- 19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmayacak. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecek.
Nikah salonlarında asansörler nasıl kullanılacak?
Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek.
Düğün salonları çalışanlarının uyması gereken kurallar neler?
Nikâh yapılacak mekânlarda görevli personele yönelik önlemler ise şu şekilde:
Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacak.
Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacak.
Nikah yapılacak mekanlarda görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecek. Bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacak.