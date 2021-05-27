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Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

27.05.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinin geride kalmasının ardından vatandaşlar, normalleşme adımlarının nasıl olacağını merak ediyor. Vaka sayıları bir süredir düşük seviyelerde ilerlerken, bu şekilde düşüş eğilimine devam etmesi sonucunda 1 Haziran’dan itibaren tedbirler daha da genişletilecek. Birçok düğün salonu işletmesi bir seneyi aşkın süredir kapalı.

Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Bir seneden fazla bir süredir kapalı olan düğün salonlarının yanında birçok işletme de zor durumda kaldı. Düğün sektöründe bulunan, organizasyoncular ve müzisyenler gibi pek çok vatandaş da uzun bir süredir ne yazık ki iş yapmıyor. 1 Haziran’dan sonra tedbirlerin genişletilmesi ile beraber düğün sezonunun da açılmasını bekleyen işverenler için, durum ne olacak?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi," kararının verildiği duyuruldu.

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Uzmanlar, 1 Haziran’a kadar vakalardaki düşüşün bu şekilde devam etmesi sonucunda, 1 Haziran’dan sonra önce düğün salonlarının açık alanlarının daha sonra da kapalı alanlarının açılmasına imkan tanınacağını öngörüyor.

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