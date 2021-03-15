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Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açıldı mı?

15.03.2021 21:45 | Son Güncelleme:
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Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açıldı mı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu alanlarda bir arada bulunulmaması amacı ile uygulanan düğün yasaklarında esnetme uygulanmaya başlandı. Virüs nedeni ile düğünlerini erteleyenler, düğün salonları ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerinde karar döneminde yaptığı açıklamalar arasında düğün salonlarının belirli saatlerde ve belirli kapasitelerde açıldığını duyurdu. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? İşte, detaylar…

Düğün sezonu yaklaşırken, evlenmek üzere olanlar düğün salonları ne zaman açılacak? sorusu hakkında arama motorları üzerinden yanıt aramaya başladı. 1 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün salonları hakkında detaylara yer verdi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan düğün salonlarının kapatılması kararında son durum belli oldu. İşte, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada düğün salonlarının açılmasına ilişkin tüm detaylar!

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; düğün salonları düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi kapasiteli ve 1 saat ile sınırlı olacak. Ayrıca, düğünlerde kişi başına en az 8 metrekare alan ayrılacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise nikah merasimi şeklindeki düğünlere en fazla 50 kişi katılabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÜĞÜN SALONLARI KARARI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede nikah merasimine ilişkin alınan kararda şu açıklamalar yapıldı:

"Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden valilik/kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçeyle bildirilmesi sağlanacaktır. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülmüş olup valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İçişleri Bakanlığı

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