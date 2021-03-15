Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açıldı mı?

Düğün sezonu yaklaşırken, evlenmek üzere olanlar düğün salonları ne zaman açılacak? sorusu hakkında arama motorları üzerinden yanıt aramaya başladı. 1 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün salonları hakkında detaylara yer verdi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan düğün salonlarının kapatılması kararında son durum belli oldu. İşte, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada düğün salonlarının açılmasına ilişkin tüm detaylar!

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; düğün salonları düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi kapasiteli ve 1 saat ile sınırlı olacak. Ayrıca, düğünlerde kişi başına en az 8 metrekare alan ayrılacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise nikah merasimi şeklindeki düğünlere en fazla 50 kişi katılabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÜĞÜN SALONLARI KARARI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede nikah merasimine ilişkin alınan kararda şu açıklamalar yapıldı: