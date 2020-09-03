Düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi? İşte İçişleri Bakanlığından düğün genelgesi!

Herkes düğünlere yasak mı geldi sorusuna yanıt arıyor. Düğünlere yasak geldi mi son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığının 81 il için yayınladığı düğün genelgesi doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kına gecesi, sünnet düğünü ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği belirtildi. Genelgeye göre nikah ve düğünler ise en çok 1 saat içinde tamamlanacak. Böylece düğünler iptal mi oldu son dakika gelişmesine göre düğünlerin ne olacağı konusu da netleşmiş oldu.

Düğünler yasaklandı mı sorusu düğün sezonunda koronavirüs ile mücadele süreci devam ederken sık sık soruluyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine düğün genelgesi gönderdi. Yayınlanan bu genelgeye göre öncesinde İstanbul ve beraberinde 14 ilde izin verilmeyen köy düğünü, sokak düğünü, sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi ülke genelinde müsaade edilmeyecek. Düğünler ne zaman kısıtlanıyor sorusu da merak edildi. Buna göre 4 Eylül Cuma günü itibarıyla belirtilen etkinliklere tüm ülkede izin verilmeyecek. Peki, düğünler iptal mi ?

Düğün hazırlıklarındaki herkes düğünler iptal mi edildi diye soru işaretleri ile beklerken; yayınlanan genelgede hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığını riske atması sebebiyle sünnet düğünü, düğün, nişan ve kına gecesi gibi insanların kalabalık olarak bir araya geldiği etkinliklere dair valilik tarafından çeşitli kararlar alındı. Buna göre kına gecesi, sokak düğünü, köy düğünü, sünnet düğünü ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek.

DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Düğünlere yasak getirildi mi sorusunun yanı sıra düğün yapacak olan vatandaşlar tarafından düğünler nasıl yapılacak sorusuna da cevap aranıyor. Nikah merasimi olarak yapılacak düğünlerle nikahların da en çok 1 saat içinde tamamlanması sağlanacak. Nikah merasimi olarak yapılacak olan düğün ve nikah etkinliklerinde düğün salonlarının sandalye düzeninin mesafe kurallarına uygun şekilde ve oyun pisti kapatılacak şekilde oluşturulması gerekiyor. Etkinliklerde dans edilmesine ve yiyecek/içecek servisine izin verilmeyecek.

Gelin ile damadın 1. ve 2. derece yakını olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğün ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak. Dolayısıyla düğünler yasak mı sorusu en çok bu grup konusunda netleşmiş oldu. Bunların yanı sıra etkinliklerde temizlik, maske ve mesafe kurallarına ek olarak alınan tüm kurallara da uyulması konusunda çalışmalar yapılacak. Nikah merasimi olacak yapılacak olan nikah törenleri ve düğünlerde en az 1 adet kamu görevlisinin (kolluk ya da zabıta gibi) görevlendirilmesi sağlanacak. Böylece denetim faaliyetlerine de ağırlık verilmiş olacak.