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Düğünler yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı! Düğünler iptal mi edildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 13:34 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle düğünlere yasak geldi mi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak İstanbul Valiliği düğünlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi edildi? İşte merak edilen tüm detaylar…

Düğünler yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı! Düğünler iptal mi edildi?

Pandeminin seyrine göre düğünler konusunda alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu nedenle vatandaşlar sık sık düğünler iptal mi edildi sorusuna yanıt arıyor. Son olarak İstanbul Valiliği de konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şimdi tüm gözler İstanbul Valiliğinin koronavirüs salgını tedbirlerine dair düğünler ile alakalı aldığı yeni kararlara çevrildi. Peki, düğünlere yasak mı geldi? İşte herkesin merak ettiği düğünlere yasak geldi mi son dakika gelişmeleri...

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Vatandaşların uzun süredir araştırma yaptığı düğünler iptal mi konusunda İstanbul Valiliği flaş bir açıklama yaptı. Düğünler iptal mi oldu son dakika gelişmesine göre İstanbul Valiliği tarafından koronavirüs salgını tedbirleriyle ilgili düğünlere dair alınan yeni kararlar açıklandı. Buna göre kapalı alanlardaki nişan, düğün ve benzeri diğer organizasyonlar yasaklandı. Kurallar çerçevesinde yapılabilecek olan düğünlerde ise oyun ve dansa izin verilmeyecek.

Düğünler yasak mı konusunda yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığının 25.08.2020 tarihli ve E.12677 sayılı genelgesi çerçevesinde, toplum sağlığının korunması için düğün, nişan ve nikah merasimlerine dair İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından ilave tedbirler alındığı belirtildi. Vatandaşlar tarafından düğünler nasıl yapılacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

Düğünler yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı! Düğünler iptal mi edildi?

DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlara göre tüm kapalı alanlardaki kına gecesi, sünnet düğünü, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek. Düğün ve nikah salonlarında sandalye ve koltuk düzeni toplam kapasitenin azami ⅓’ünü aşmayacak ve fiziki mesafe kurallarına uyacak şekilde oluşturulacak. Düğün ve nikahlarda her türlü yiyecek ve içecek servisine izin verilmeyecek. Aynı zamanda düğünlerde oyun ve dans gibi faaliyetlere de müsaade edilmeyecek. Gelin ve damadın birinci derece ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla beraber 15 yaşın altındaki çocukların merasimlere katılmasına izin verilmeyecek.

Bunların yanı sıra temizlik, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı ile beraber alınan tedbirlerin uygulanmasına dair denetimler yapılacak. Vatandaşların düğünlere yasak getirildi mi sorusunun yanı sıra düğünler ne zaman yasak olacak sorusuna da cevap aranıyor. İstanbul Valiliğinin aldığı kuralların uygulamaya geçeceği tarihle ilgili de bilgi verildi. Belirtilen tüm düzenlemeler 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren geçerli olacak. Tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanabilecek ya da adli ve idari işlem başlatılabilecek.

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