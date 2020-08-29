Düğünler yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı! Düğünler iptal mi edildi?

Pandeminin seyrine göre düğünler konusunda alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu nedenle vatandaşlar sık sık düğünler iptal mi edildi sorusuna yanıt arıyor. Son olarak İstanbul Valiliği de konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şimdi tüm gözler İstanbul Valiliğinin koronavirüs salgını tedbirlerine dair düğünler ile alakalı aldığı yeni kararlara çevrildi. Peki, düğünlere yasak mı geldi? İşte herkesin merak ettiği düğünlere yasak geldi mi son dakika gelişmeleri...

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Vatandaşların uzun süredir araştırma yaptığı düğünler iptal mi konusunda İstanbul Valiliği flaş bir açıklama yaptı. Düğünler iptal mi oldu son dakika gelişmesine göre İstanbul Valiliği tarafından koronavirüs salgını tedbirleriyle ilgili düğünlere dair alınan yeni kararlar açıklandı. Buna göre kapalı alanlardaki nişan, düğün ve benzeri diğer organizasyonlar yasaklandı. Kurallar çerçevesinde yapılabilecek olan düğünlerde ise oyun ve dansa izin verilmeyecek.

Düğünler yasak mı konusunda yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığının 25.08.2020 tarihli ve E.12677 sayılı genelgesi çerçevesinde, toplum sağlığının korunması için düğün, nişan ve nikah merasimlerine dair İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından ilave tedbirler alındığı belirtildi. Vatandaşlar tarafından düğünler nasıl yapılacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor.