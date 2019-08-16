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Düğünlerde havaya ateş açan 4 kişiye 5176 TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

ISPARTA'da düğünlerde havaya ateş açtığı tespit edilen 4 şüpheliye 1294'er TL olmak üzere toplam 5 bin 176 TL ceza kesildi.

Düğünlerde havaya ateş açan 4 kişiye 5176 TL ceza

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da düğünlerde havaya ateş açtığı tespit edilen 4 şüpheliye 1294'er TL olmak üzere toplam 5 bin 176 TL ceza kesildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı sivil ekiplerince, Senirkent ilçesi Gençali köyünde, 14 Ağustos Çarşamba günü düğünde B.Ç. ve M.K.Ç.'nin, aynı gün Büyükkabaca köyündeki bir düğünde A.K.'nin ve 15 Ağustos Perşembe günü ise yine aynı köydeki bir düğünde S.Ç.'nin kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiğini tespit etti. Sivil ekipler 4 kişiyi gözaltına alırken, kullandıkları kurusıkı tabancalara el koydu.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla haklarından 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan yasal işlem başlatılan her bir şüpheliye, '5729 sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan da 1294'er TL olmak üzere toplam 5 bin 176 TL ceza kesildi.

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