Düğünlere davetli güvenlik güçleri de silaha izin vermeyecek

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, silahlarla havaya ateş açılan düğünlerde, ihbar, tutanak altına alma ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmeyen kolluk görevlilerinin, burada davetli olarak bile bulunsalar haklarında soruşturma açılacağı bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği anımsatıldı.

Karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenlerin, riayet etmeyenlerin mahalli mülki amir tarafından Kabahatler ve Türk Ceza Kanunları uyarınca hapis ve parayla cezalandırılacakları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda 'silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması' hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir."