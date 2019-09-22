Düğünleri güneş enerjisi ve jeneratörlerle yapıyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, kır düğünü yapılan alanı işleten Musa Coştu (43), 600 metre mesafedeki trafodan işletmesine enerji hattı çekmek için 110 bin TL isteyen firmayla anlaşamadı. Coştu, 2 yıldır güneş enerjisi ve jeneratör kullanarak düğünleri yapmaya çalışıyor.

Musa Coştu, 2 yıl önce Kapullu ile Cumhuriyet mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda 1400 metrekare alan içinde kır düğünü yapılacak bir tesis yaptı. Tesise su verilirken kente enerji dağıtımı sağlayan şirket, 600 metre mesafedeki trafodan elektrik hattını kendi imkanlarıyla tesisine çekebileceğini söyledi. Coştu, bunun üzerine görüştüğü enerji nakil hattı yapan firmanın istediği ücreti karşılayamayınca kendi elektriğini üretmeye karar verdi.

Musa Coştu elektrik firmasının istediği 110 bin TL’yi ödeyemeyeceğini belirterek, "Elektrik dağıtım şirketine defalarca yazı yazdım. 'Olmaz, bize mi güvendin? Sen jeneratör al, güneş enerjisi yap' dediler. Üzüldüm. 2020 yılına gireceğiz. Millet, kişinin elindeki paranın resmini uzaydan çekiyor. 600 metre mesafede bir tesise elektrik veremiyoruz. 'Sen enerjini kendin al' dediler. Enerji nakil hattı yapan bir firmaya gittim. Bana 110 bin TL gibi bir hesap çıkardı. Bu rakam benim kaldırabileceğim bir rakam değil" dedi.