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Düğünleri için Hollanda'dan motosikletle geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

Hollanda'da 1 yıl önce gerçekleştirdikleri nikah töreniyle dünya evine giren motosiklet tutkunu çift, düğün yapmaya karar verdikleri Ordu'nun Ünye ilçesine motosikletle geldi - İlçede gelin ve damatlıkla motosiklet turu atan çift, vatandaşların ilgi odağı oldu

Hollanda'da geçen yıl evlenen, düğün törenini ise damadın memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde yapmaya karar veren çift, Türkiye'ye motosikletle geldi.

Hollanda'nın Eindhoven kentinde yaşayan Bülent Kocaoğlu (43), kurucu başkanı olduğu motosiklet kulübünün sosyal medya hesabında, Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Gamze Ordu (24) ile 1,5 yıl önce tanıştı.

İnternet üzerinden başlayan arkadaşlıkları kısa sürede ilerleyerek aşka dönüşen çift, evlenmeye karar verdi.

Hollanda'da bir yıl önce düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren çift, bu ülkede yaşamaya başladı.

Düğün törenini ise Kocaoğlu'nun memleketi olan Ordu'nun Ünye ilçesinde yapmaya karar veren çift, 23 Ağustos'ta Eindhoven'den motosikletleriyle yola çıktı.

Motosiklet tutkunu 5 arkadaşlarının da eşlik ettiği çift, uzun yolculuklarının ardından ulaştıkları Ünye'de tur attı.

Çiftin gelin ve damatlık giydiği, Ordu, Ünye, Fatsa ve Samsun'dan gelen motosikletçilerin de katıldığı şehir turu, çevredeki vatandaşların ilgisini topladı.

Çift, şehir turunun ardından ilçedeki bir salonda düzenlenen düğünde gönüllerince eğlendi.

Bülent Kocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübe üye 5 arkadaşlarıyla birlikte 7 kişilik grup olarak 5 motosikletle 23 Ağustos'ta Hollanda'dan yola çıktıklarını ve 5 bin 104 kilometre yol kat ettiklerini söyledi.

Ünye'de düğün öncesi gerçekleştirdikleri motosiklet konvoyunun özel bir anı olduğunu belirten Kocaoğlu, "Herkes arabalarıyla konvoy yapıyor, 'Niçin motosikletle konvoy yapmayalım?' diye düşündük. Eşimi de gelinlikle bindirdik. Ordu ve Samsun'daki motorcu arkadaşlarımızla konvoy yaptık. İnsanların ilgisi şaşırttı." dedi.

Bülent Kocaoğlu, motosikletle Türkiye turuna devam ederek Hollanda'ya döneceklerini ifade etti.

Gamze Ordu Kocaoğlu ise motosiklet sevdasını eşiyle bu şekilde özel kıldıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
çift düğün Motosiklet Ünye

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