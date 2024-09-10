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  4. Düğünleri üç kez ertelenmişti! Serkan Keskin ile Meriç Aral'ın nikah tarihi sonunda belli oldu

Düğünleri üç kez ertelenmişti! Serkan Keskin ile Meriç Aral'ın nikah tarihi sonunda belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.09.2024 11:45
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Uzun süredir yaşadıkları aşkla gündemde olan ünlü çift Serkan Keskin ile Meriç Aral'ın düğün tarihi daha önce tam üç kez ertelenmişti. Geçtiğimiz günlerde müjdeyi veren Aral, 'güzel bir sürece girdik' demişti. Ünlü çiftin nikah tarihi sonunda belli oldu.

MYNET- Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan şimdilerde de Sandık Kokusu dizisinde ekranlarda olan ünlü oyuncu Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun'un unutulmaz ismi Serkan Keskin sonunda evleniyor.

5 yılı geçen mutlu ilişkileriyle dikkat çeken Serkan Keskin ve meslektaşı Meriç Aral ilişkilerini resmiyete dökmeye karar vermiş ancak bir türlü düğün tarihi belirleyememişti.

SERKAN 2

TARİH BELLİ OLDU

Daha önce tam üç kez düğünlerini erteleyen ünlü çiftten sonunda müjdeli haber geldi. Serkan Keskin ile Meriç Aral'ın 19 Eylül’de nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Düğünleri için hazırlıklara başlayan çiftin düğünü İstanbul'da gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Meriç Aral Serkan Keskin
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