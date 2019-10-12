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Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 23:02 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.

Alaplı ilçesinde esnaflık yapan Cihan Turan, 4 yıldır birlike olduğu Suna Belgüzar'a düğün öncesi süpriz yapacağını söyledi. Cihan Turan, orİjinaline uygun hale getirttiği 1974 model Tofaş Murat 124 otomobili gelin arabası yaptı. Cihan Turan, akrabasına ait oto kurtarma aracını da çiçeklerle süsletti. Evden gelinliğiyle çıkan Suna Belgüzar, gelin arabasını kurtarıcının üzerine görünce şaşırdı. Belgüzar ve Turan, kurtarıcıya yüklenen gelin arabasında salona gitti. Konvoyda oto kurtarma aracı üzerindeki gelin arabasında gelin ve damadı görenler şaşırdı. Çekici üzerinden indirilen gelin arabasından inen çift, düğün salonuna giriş yaptı.

Eşine unutamayacağı bir süpriz yapmak istediğini anlatan Cihan Turan, "Eşime evlenmeden önce düğünümüzü Ereğli'ye duyuracağım diye söz vermiştim. O sözümü yerine getirdim. Kendim modifiye işi ile uğraşıyorum. Kayınbiraderimin de çekicisi vardı. Aklımıza böyle bir fikir geldi" dedi.

Gelin arabası ile çekici üzerinde düğününe giden Suna Belgüzar ise "Her şey çok harikaydı. Konvoy çok güzeldi" diye konuştu.

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
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