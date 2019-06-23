HABER

Düğünlerini bırakıp oy kullandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 18:01 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de dünya evine girmeye hazırlanan bir çift, düğünlerini bırakıp oy kullandı.Reyhan - Adem Karabulut çifti, düğünlerini yarıda bırakıp Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda İstanbul Byükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oy kullandı.Oy kullandıktan sonra açıklama yapan damat Adem Karabulut, “Bir oy için geldik, düğünümüzü terk ettik.

Sultanbeyli’de dünya evine girmeye hazırlanan bir çift, düğünlerini bırakıp oy kullandı.
Reyhan - Adem Karabulut çifti, düğünlerini yarıda bırakıp Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda İstanbul Byükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oy kullandı.
Oy kullandıktan sonra açıklama yapan damat Adem Karabulut, “Bir oy için geldik, düğünümüzü terk ettik. İnşallah vatana millete hayırlı olsun. Binali başkanımız inşallah kazanacak” dedi.
Gelin Reyhan Karabulut ise, “Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Düğünümüzü bıraktık geldik. İnşallah değecektir buna” ifadelerini kullandı.

Başkan Keskin’den destek
Çifti desteklemek için Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş da okula geldi.
Başkan Keskin, “Mutlu anlarında vazifelerini yapmak için, anladığım kadarıyla Binali başkanımıza destek vermek için geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Binali başkanımıza inşallah uğur getirirler diye temenni ediyorum” sözlerini kaydetti.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradıŞezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı
(Özel) Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi(Özel) Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

'Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre...'

'Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre...'

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seçim gününde kalp nakli

Seçim gününde kalp nakli

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

Batman'da, 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü

'İlk kez karşılaştım' Şaşkına çeviren görüntü

İstanbul'da oy kullanan havalimanına akın etti

İstanbul'da oy kullanan havalimanına akın etti

Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.