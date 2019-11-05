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Düğünü için geldiği Ordu'da kazada ölen uzman çavuş defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:31 | Son Güncelleme

Düğünü için geldiği Ordu'da kazada ölen uzman çavuş defnedildi

Ordu'da hafta sonu düğünü olan ve geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak, son yolculuğuna uğurlandı.

25 yaşındaki Saymak için Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'ndeki Erocak Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Saymak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Saymak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Çorum'da, yaklaşık 2 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Halil İbrahim Saymak, hafta sonu yapacağı düğün için izin alarak birliğinden ayrılmıştı.

Saymak'ın kullandığı 06 KB 4139 plakalı otomobil, dün Korgan ilçesinin Çayırkent Obası'nda şarampole devrilmişti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Saymak'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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cenaze ordu trafik kazası Uzman Çavuş

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