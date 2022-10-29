HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğünü yarıda bırakan kavga

Düğünü yarıda bırakan kavga

29.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı.

Kavgayı ayırmaya çalışan bir esnaf bıçaklanırken gelin arabasının camı da kırıldı. Olay sebebiyle en mutlu günleri zehre dönen çift, servis otobüsüyle salondan ayrılmak durumunda kaldı.

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğünde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay düğün salonunun dışına da taştı. Kavga sırasında düğün salonun önünde bulunan gelin arabasının camı da kırıldı. Kavga eden grubu ayırmaya çalışan bir esnaf ise bıçaklandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kavga eden şahısları ayırarak tarafları dağıttı. Gelin ve damadın ise en mutlu günleri kabusa dönüştü. Düğünü yarıda kesen kavga esnasında gelin arabasının da camının kırılması sebebiyle gelin ve damat servis otobüsüyle salondan ayrıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü rap sanatçısı Ceza, Torosları coşturduÜnlü rap sanatçısı Ceza, Torosları coşturdu
Atatürk rölyefi sosyal medyada tartışma konusu oldu! Tepkiler gecikmedi: Atatürk'e yakışır bir heykel istiyoruzAtatürk rölyefi sosyal medyada tartışma konusu oldu! Tepkiler gecikmedi: Atatürk'e yakışır bir heykel istiyoruz
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biriSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!

Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

İlginizi Çekebilir

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.