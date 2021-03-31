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"Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada

31.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı düğün kavgasında 2 zanlı tutuklandı.

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Adana’da bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı düğün kavgasında 2 zanlı tutuklandı. “Düğünümüze neden geldiniz” diye laf atılmasıyla çıktığı öğrenilen kavga sonrası öldürülen şahsın vurulma anı saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay 14 Mart Pazar günü merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasında yapılan düğünde C.G. (17) Gürsoy Kaya’nın yanına gelerek “Bu mahalle sizin değil, bizim düğünümüze neden geldiniz” dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya C.G’nin arkadaşı O.D’de (17) katıldı. Kavgada tabanca, taş, bıçak ve sopalar kullanıldı. Taraflar birbirlerinin araçlarına zarar verdi.
Bu arada, O.D. tabanca ile Gürsoy Kaya’yı kovalamaya başladı. Sokakta Kaya’yı sıkıştıran O.D. ona tabancayla art arda ateş etti. Kaya vurulduğundan habersiz kaçtı. Kaya’nın vurulma anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hastaneye kaldırılan Kaya kurtarılamadı. Olayda 2 kişi de sopa ile yaralandı.
Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük olan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda iki zanlı da gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde ölen şahsın kendilerine küfür ettiğini öne sürdü. Zanlılar sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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