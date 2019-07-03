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Düğününden bir gün önce öldürülmüştü, katil zanlısı kayın birader tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, düğününden bir gün önce ablasının nişanlısını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayın birader, tutuklanarak cezaevine konuldu.Konak ilçesine bağlı 1153 sokakta, ablasının nişanlısı 24 yaşındaki Tugay Keser’i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan N.G’nin (24), İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Düğününden bir gün önce öldürülmüştü, katil zanlısı kayın birader tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde, düğününden bir gün önce ablasının nişanlısını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayın birader, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Konak ilçesine bağlı 1153 sokakta, ablasının nişanlısı 24 yaşındaki Tugay Keser’i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan N.G’nin (24), İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 Temmuz’da yaşanan olayda N.G, düğünden bir gün önce ablasının nişanlısı Tugay Keser’i tabancayla vurarak öldürmüştü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı N.G., cinayet silahıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Düğününden bir gün önce öldürülmüştü, katil zanlısı kayın birader tutuklandı

Düğününden bir gün önce öldürülmüştü, katil zanlısı kayın birader tutuklandı

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