HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düğününe bir ay kala her şeyi yangında kül olmuştu! Mersinli Fatma'yı sevindiren haber

Düğününe bir ay kala her şeyi yangında kül olmuştu! Mersinli Fatma'yı sevindiren haber

06.08.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Silifke ilçesinde 1 ay sonra evlenecek Fatma Tan’ın çeyizi çıkan orman yangınında evle birlikte kül olmuştu. ''Anılarımız ve eşyalarımız yangında kül oldu. Geriye bir fotoğraf karesi bile kalmadı. Boş boş eve bakıyoruz'' diyen Fatma Tan'ın gözyaşlarına ise hayırseverler kayıtsız kalmadı. Gözündeki yaşlarla yardım isteyen genç kadına bir minibüs dolusu çeyiz teslim edildi.

Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Tan’ın gözyaşları içerisinde yardım talebini duyan Tüm Restaurantlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi ve Adanalı Kadınlar Topluluğu bir minibüs çeyiz getirerek Fatma Tan’ın yüzünü güldürdü.

İnsanlara zor zamanlarında destek oldukları için mutlu olduklarını belirten TÜRES Adana Şubesi Başkanı Bilal Serttaş, “Ülkemizde yangınlar büyük ölçüde devam ederken, biz Adana yangınında zaten içerisindeydik. Adana ve Kozan yangınlarında oradaki çalışanlara yemek verdik. Görevimiz bittikten sonra buradaki yangın devam ediyordu. Fatma hanımın yardım çığlığını televizyonlardan gördüm. Bizde kayıtsız ve duyarsız kalmadık. Üyelerimiz ve Adanalı kadınlar olarak biz çeyizini düzmeye karar verdik. Dün buraya tespitte bulunmaya geldim. Fatma hanımla görüntülü görüştük. Çeyizlerini tek tek seçtik. Akşamdan hazırladık ve arabamıza yükledik. Böylelikle kızımızın yaralarını sarmış olduk. Şu anda buradayız çeyizi getirdik. Fatma hanıma çeyizini teslim ettik” dedi.

Mersinli Fatma'nın hayalleri de yangınla birlikte küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''Mersinli Fatma'nın hayalleri de yangınla birlikte küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''

''ÇEYİZİM EN UFAK AYRINTISINA KADAR ALINDI''

Çok zor ve üzücü günler yaşadıklarını belirten Fatma Tan ise, “Bir nebze olsun şu an mutluyum. Beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim. En ufak ayrıntısına kadar bütün çeyizim alındı. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Screenshot_11

Adanalı Kadınlar Topluluğu adına Reşan Arlıer ise Fatma Tan’a bir ömür boyu mutluluklar diledi. Anne Eşe Fatma Tan, baba Yusuf Tan ve kardeşi Ayşegül Tan ise yardım yapan herkese teşekkür ettiler.

Screenshot_12

Screenshot_14

Screenshot_15

(İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedimGurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedim
Mucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtulduMucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtuldu
Korkunç kaza: 1 bebek hayatını kaybetti, 7 yaralıKorkunç kaza: 1 bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı değişti

Milli Eğitim Bakanı değişti

Katliam gibi kaza! En az 9 ölü, 30 yaralı

Katliam gibi kaza! En az 9 ölü, 30 yaralı

Acı veda! Milas'ta 2 mahallede vatandaşlar tahliye edildi

Acı veda! Milas'ta 2 mahallede vatandaşlar tahliye edildi

MasterChef'te gergin anlar! 'Galatasaray' örneği kızdırdı!

MasterChef'te gergin anlar! 'Galatasaray' örneği kızdırdı!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Sarıklı amiral' emekli edildi

'Sarıklı amiral' emekli edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.