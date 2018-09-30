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Düğününe 2 gün kala yüksekten düşen genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 00:29 | Son Güncelleme

Düğününe 2 gün kala yüksekten düşen genç öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düğününe 2 gün kala 8'inci kattan düşen genç yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi'nde bir apartmanın 8'inci katında yaşayan Veli Kalkan (27), hava almak için balkona çıktı. Kalkan, bir süre sonra dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalkan'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Veli Kalkan'ın Nurdağı ilçesi İçerisu Mahallesi'nde bugün kınasının olduğu ve 1 Ekim'de de düğününün yapılacağı öğrenildi.

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