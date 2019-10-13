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Düğününe günler kala kazada hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde düğün alışverişine giderken trafik kazası geçiren damat hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi de yaralandı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde düğün alışverişine giderken trafik kazası geçiren damat hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi de yaralandı. Damadın 12 gün sonra düğünün olduğu belirtildi.
Dün saat 15.00 sıralarında Antalya-Kemer Karayolunda tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim Şirinler 25 Ekim’deki düğününe hazırlık yapmak için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık yeğenleriyle birlikte Antalya’ya 07 V 7187 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bir süre sonra sürücü Şirinler’in yol hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü Alim Şirinler olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki diğer yakınlarıysa yaralandı.
İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin müdahale ettiği yaralılar hastaneye kaldırılırken, Alim Şirinler’in cenazesi olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Morgda otopsisi yapılan Şirinler’in cenazesi defnedilmek üzere Kemer Göynük Mahallesi’ne gönderildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden Şirinler’in 23 Eylül’de Esra Şirinler ile nikah masasına oturduğu ve 25 Ekim’de düğünü olduğu öğrenildi.

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