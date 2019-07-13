Düğününü yapamadan PKK saldırısında şehit oldu

Şehidin annesi Safiye Barış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftada en az üç gün telefonla görüştüğü oğluyla son günlerde hep düğün hazırlıklarıyla ilgili konuştuklarını söyledi.

Mezradaki ilk ve ortaokula ismi verilen şehit için yakınlarının duyduğu acı ilk gün gibi sürerken, ailesi her cuma günü şehidin Alataş Mezarlığı'ndaki kabri başında dua ediyor, gözyaşı döküyor.

İdil ilçesinde Güzelova köyünün 40 haneli Alataş mezrasında 10 çocuklu ailenin 9'uncu çocuğu olan Barış, resmi nikah kıydığı nişanlısıyla bayramdan sonra yuva kurmak için hazırlık yaparken terör onu hem hayattan ve sevdiklerinden ayırdı.

"Bana hep 'Düğünüm için ne hazırlık yaptın?' diye soruyordu. Ben de 'Allah'ın izniyle bayramdan sonra düğünü yapacağız.' dedim. Çok seviniyordu." diyen Barış, oğlunun da hazırlık yaptığını aktardı.

Barış, "Bana hep 'Anne korkman için bir neden yok, yerimiz çok güzeldir.' diyordu. Ona, 'Sesini bir gün duymazsam yapamıyorum.' dedim. Gece yarısı şehadet haberini aldık. Oğlum Hakk yolunda şehit oldu, gururluyuz. Geride kalan güvenlik güçlerine de Allah güç kuvvet versin. Allah kötülere, zalimlere fırsat vermesin." dedi.

Oğlunun kimseyi incitmediğini, iyi bir insan olduğunu anlatan Barış, "Onun ve şehit arkadaşlarının yeri cennettir. Artık hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Allah bu ateşi söndürsün." ifadelerini kullandı.

- "18 Ağustos'ta düğünü olacaktı"

Şehidin ağabeyi Salih Barış, kardeşi için Mardin'in Midyat ilçesinde yapacakları düğün için salon kiraladıklarını belirtti.

Her şehit haberinde acılarının tazelendiğini anlatan Barış, şöyle konuştu:

"Evlenecekti, 18 Ağustos'ta düğünü olacaktı. Terör örgütü PKK, kardeşimizi elimizden aldı, düğün hayallerimiz yarım kaldı. Kürtlüğümüzle gurur duyuyoruz. Kürt olduğunu savunanlar hiçbir şekilde bir Müslüman evladını öldürmez. Gerekirse 9 kardeş daha şehit olmaya hazırız. Bu topraklardan başka ne vatanımız ne bayrağımız vardır."