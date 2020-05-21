Duha namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir? (Kuşuk namazı)

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 24 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve camiler de zaten toplu namaza kapalı olduğu için bu sene bayram namazı kılınamayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, cemaatle kılınması gereken bayram namazı yerine “duha namazı” kılınması tavsiyesinde bulundu. Peki duha namazı nasıl kılınır?

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Kuşluk namazı olarak da adlandırılan, nafile namazlardan olan duha namazı iki rekattır ve şu şekilde kılınır:

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır,

Sübhaneke okunur,

Euzü-besmele çekilir,

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gideriz. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir,

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'yegidilir,

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur,

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.