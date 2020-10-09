Duha Suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 ayetten oluşmaktadır. Kuran'ı Kerim'in 93. suresidir. İniş sırasına göre 11. suredir. Duha Suresi okunuşu, anlamı, faydaları ve Duha namazı fazileti konularını sizler için bir araya getirdik. Duha Suresi ile ilgili tüm detaylar için doğru yerdesiniz. İşte Duha Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri...

Duha Suresi Arapça Okunuşu

En doğru telaffuz için Duha Suresi Arapça yazılışı okunmalıdır. Eğer Arapça bilmiyorsanız Türkçe yazılışını da okuyabilirsiniz.

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vedduha

2- Velleyli iza seca

3- Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala

4- Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula

5- Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda

6- Elem yecidke yetiymen feava

7- Ve vecedeke dallen feheda

8- Ve vecedeke 'ailen feağna

9- Femmel yetiyme fela takher

10- Ve emmessaile fela tenher

11- Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

Duha Suresi mealini bilmek çok önemlidir. Duha Suresinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yetim olduğu ama yalnız olmadığı, Cenab-ı Hakkın himayesi altında bulunduğu anlatılmaktadır. Surede Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yetimi ve yoksulu asla hor görmemesi ve daima güzel davranması emredilmiştir.