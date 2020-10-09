Duha Suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 ayetten oluşmaktadır. Kuran'ı Kerim'in 93. suresidir. İniş sırasına göre 11. suredir. Duha Suresi okunuşu, anlamı, faydaları ve Duha namazı fazileti konularını sizler için bir araya getirdik. Duha Suresi ile ilgili tüm detaylar için doğru yerdesiniz. İşte Duha Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri...
En doğru telaffuz için Duha Suresi Arapça yazılışı okunmalıdır. Eğer Arapça bilmiyorsanız Türkçe yazılışını da okuyabilirsiniz.
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vedduha
2- Velleyli iza seca
3- Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala
4- Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula
5- Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda
6- Elem yecidke yetiymen feava
7- Ve vecedeke dallen feheda
8- Ve vecedeke 'ailen feağna
9- Femmel yetiyme fela takher
10- Ve emmessaile fela tenher
11- Ve emma binı'meti rabbike fehaddis
Duha Suresi mealini bilmek çok önemlidir. Duha Suresinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yetim olduğu ama yalnız olmadığı, Cenab-ı Hakkın himayesi altında bulunduğu anlatılmaktadır. Surede Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yetimi ve yoksulu asla hor görmemesi ve daima güzel davranması emredilmiştir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Andolsun kuşluk vaktine
2- ve dindiği zaman o geceye ki,
3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
10- El açıp isteyeni de azarlama!
11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!
Vedduha Suresi olarak da bilinen Duha Suresini okumanın birçok faydası vardır.
Duha Suresini 7 kez okuyan kimsenin evinden bir şeyi çalınmaz. Bir şeyi kaybolmaz.
Duha Suresini okuyan kimsenin evine veba, taun ve cin girmez. Evi demirden bir sur gibi korunur.
Duha Suresi kaybolan bir kimsenin ismi niyet edilerek okunursa, o kişi kısa zamanda geri döner.
Duha Suresini 40 gün, günde 40 kere okuyan kimse "Allah'ım Ya Ganiyy ve Ya Muğni adınla beni öyle zenginleştir ki, bundan sonra fakirlik yüzü görmeyeyim" diye dua ederse Allah her zaman yardımcısı olur.
Duha Suresini sevgi kazanmak için okuyan kimse sevgi kazanır.
Duha Suresini okuyan kimse sıkıntı ve bunalımlardan Yüce Allah'ın izni ile kurtulur.
Duha Suresini her gün sabah namazından sonra okuyan kimse, her türlü kötülüklerden korunur.
Duha Suresinin anlamına ek olarak tefsirini de okumalıyız. Surede yer alan manaları anlamamız açısından tefsirini okumak çok önemlidir.
Duhâ kelimesi “kuşluk” anlamına gelmekle birlikte çoğu müfessirler, 2. âyetteki “gece”nin alternatifi olarak burada bütünüyle gündüz vakti için kullanıldığı kanaatindedirler. İbn Âşûr’a göre ise kelime burada da kuşluk vaktini ifade etmekte olup bununla tıpkı kuşluk vakti güneş ışığının yeryüzünü bütünüyle kaplaması gibi vahiy ışığının da dünyaya inip aydınlatmaya başladığına imada bulunulmuştur. 2. âyetteki gece karanlığı da Hz. Peygamber’in bu vakitte evinde veya Kâbe çevresinde sesli olarak Kur’an’ı okuduğu, müşriklerin ise onu gizlice dinledikleri vakit olup bundan dolayı bu iki vakit üzerine yemin edilmiştir. Yeminin amacı putperestlerin artık Hz. Peygamber’e vahyin gelmez olduğu, Allah’ın onu terkettiği iddialarının gerçekle ilgisinin bulunmadığını kesin bir dille belirtmektir (XXX, 394-395).
Duha Suresi her okunduğunda, okuyan kişinin dert ve sıkıntıları azalır. Kişi her türlü kötülüklerden korunur. Duha Suresi zenginlik elde etmek için de okunur. 40 gün, günde 40 kez okuyan kimsenin Yüce Allah yardımcısı olur. Duha Suresi faziletleri arasında geçmiş günahların affedileceğine dair rivayetler vardır. Bir rivayete göre kişi Yasin ve Duha Suresini cuma gecesinde ayetlere gerektiği gibi inanarak okursa, Yüce Allah tarafından geçmiş günahları bağışlanır.
Duha Suresinin kendisi bir suredir. Başka bir sure içinde yer almaz.
Duha Suresi toplam 11 ayetten oluşmaktadır.
Duha Suresi Fecr Suresinden sonra, İnşirah Suresinden önce Mekke'de indirilmiştir. Kuran'ı Kerim'in 93. suresidir. İniş sırasına göre 11. suredir.
Rivayete göre Fecr Suresinin inişinden sonra kısa bir süre vahiy kesilmiştir. Müşrikler bu olayı kullanarak Hz. Muhammed'e "Herhalde Rabbin sana darıldı ve seni terk etti." demişlerdir. Duha Suresi müşriklerin bu üzücü söz ve davranışlarına bir teselli olmak üzere indirilmiştir. İnen sure ile Hz. Muhammed'in Yüce Allah tarafından terk edilmediği müjdelenmiştir. Surede Hz. Muhammed'e Yüce Allah'ın himayesi ile zorlukları aştığı ve bugünlere geldiği hatırlatılmakta, kendisinin de yetime yoksula iyi davranması emredilmektedir.
Duha kelimesi kuşluk vakti anlamına gelmektedir. Kuşluk vakti güneş doğduktan sonraki 45 dakika ile öğle vaktinden önceki 20 dakika arasında kalan süredir.
Duha vakti kuşluk vaktidir.
Duha Suresi maddi ve manevi sıkıntı duyulduğunda okunabilir. Geceleri uykusuz kalan ya da kabus gören kişiler rahatlamak için okuyabilirler. Duha Suresi namaz duası olarak da okunabilir. Bunun dışında istenilen her zaman okunabilir.
Duha Suresi maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için, Yüce Allah'ın şefaatine sığınmak için, oruç için niyet ederken, oruç açarken, zengin olmak için, geçimsizlikten korunmak için, sevgi kazanmak için okunabilir. Ayrıca namaz suresi olarak da okunabilir.
Duha Suresi abdestsiz bir şekilde ezbere okunabilir. Eğer Kuran'ı Kerim'e dokunarak okunacak ise abdest alınması gerekmektedir.
Duha Suresini ezberlemekte zorlanıyorsanız herhangi bir sure de okuyabilirsiniz. Okunan her surenin Allah katında sevabı çok büyüktür.
Duha Suresi ezberlemesi kolay bir suredir. Toplam 11 ayetten oluşmaktadır. Her ayet 3 ya da 5 kez tekrar edilerek ezber tamamlanabilir. Sureyi unutmamak için namazlarda da okuyabilirsiniz. Sure ne kadar çok tekrar edilirse, ezber o kadar pekiştirilmiş olur.
Duha namazı 4, 8 ve 12 rekat olarak kılınabilir. Alimler en az 2 rekat kılınabileceğine dair görüşlerini belirtmişlerdir. Duha namazını 2 rekatta bir selam vererek kılmak daha sevaptır. Fakat 4 rekatta bir de selam verilebilir.
Önce besmele çekilerek şöyle niyet edilir: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Duha namazını kılmaya." Sonra tekbir alınır.
1. rekat
Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kuran'ı Kerim okunur.
Rüku
2. rekat
Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kuran'ı Kerim okunur.
Rüku
Secde
Rüyada Duha Suresini okuduğunu görmek zayıf ve yoksullara iyilik etmeye işaret eder. Rüya sahibinin yoksulları sevdiğine, onlara merhamet ve şefkatle baktığına işaret eder. İmam Cafer Sıddık demiş ki: "Rüyada Duha Suresini okumak zavallı ve kimsesizleri sevdiğiniz anlamına gelir." İbn-i Sirin şöyle demiş: "Duha Suresini rüyasında okuyan yetime acır, dilenciyi reddetmez, kendisinden istenileni verir, fakir fukaraya iyilik ve ihsanda bulunur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum