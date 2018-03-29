Dükkan kiraladılar! Şeyma'nın yeni işi

İnternet uygulaması çıkarmaya hazırlanan Şeyma Ilıcalı, önceki gün eşi Acun Ilıcalı’yla Bebek’te kiraladığı mekanı teftişe gitti.
İşte Şeyma Subaşı'nın yeni işi
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Dekorasyon ve tasarım için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ilıcalı, sağlıklı yiyecekler hazırlayıp, satacaklarını ifade etti.
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Hazırlıkların devam ettiğini ve her şeyin güzel gittiğini belirten ikili, “Mekanımızı, yaklaşık 2.5 ay sonra hizmete açmış olacağız” dedi.
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Heyecanlı olduğu gözlenen Şeyma Ilıcalı, “İnsanlara sağlıklı ve iyi ürünler yapmak istiyorum. Güzel ve tatlı bir yer açacağız” şeklinde konuştu.
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Muhabirlerin “Siz de yemek yapacak mısınız?” sorusuna Ilıcalı, “Hayır, ben yapmayacağım ama annemin yemekleri çok güzeldir, o yapabilir” yanıtını verdi.
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Acun Ilıcalı’nın 60 bin TL kirası olan mekana, bir yıllık peşin ödeme yaptığı öğrenildi.
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