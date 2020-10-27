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Dükkan komşuları tarafından dolandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta dükkan komşuları tarafından telefon bankacılığı şifreleri çalınan çift, internet üzerinden 116 bin lira dolandırıldı.Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Ümmühani Göktaş (37), 1 yıl önce kuruyemişçi dükkanı açtı.

Kahramanmaraş’ta dükkan komşuları tarafından telefon bankacılığı şifreleri çalınan çift, internet üzerinden 116 bin lira dolandırıldı.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Ümmühani Göktaş (37), 1 yıl önce kuruyemişçi dükkanı açtı. Birkaç ay sonra da dükkanlarının yanına gözlemeci açıldı. Gözlemecilik ile uğraşan kadının kocası Ökkeş K. dükkan komşuları Harun Göktaş (46) ile arkadaşlık kurdu.
İddiaya göre, Ümmühani Göktaş’ın bir dönem işlettiği şekerlemeci dükkanından komşuları olan Ökkeş K. ile Erdem Ş., bir şekilde çiftin internet bankacılığı şifresini ele geçirdi. Çiftin banka hesaplarına giren 2 kişi, ilk önce iletişim numaralarını kendi cep telefonu numaraları ile güncellerken, ardından kredi başvurusunda bulundu. 3 ayrı bankadan toplam 116 bin lira kredi çeken Ökkeş K. ile Erdem Ş., daha sonra bu paraları farklı hesaplara aktardı.
Göktaş çifti, Ökkeş K. ve Erdem Ş. ile görüştükten sonra şüpheliler iddiaya göre ödeyeceklerini söyledikleri krediyi ödemediler. Harun ve Ümmühani Göktaş çifti avukatları Hacı Ali Akbaba aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kocasının tekstil fabrikasında çalıştığını ve çekilen krediyi ödeyemeyeceklerini ifade eden Ümmühani Göktaş, yetkililerden yardım istedi.
Ümmühani Göktaş, “Bir kuruyemişçi dükkanı açtım ve yanıma da bir bazlama-gözleme işi yapan dükkan açıldı. Onun eşi de gelirdi yanımıza ve haliyle esnafsınız o sana sen ona, kahvaltı yaparsın, çay içersin bunlar bizimle muhatap olmaya çalıştı. Bu kocamın telefonlarını alıyordu eline ve şurasını düzenleyeyim derken adımıza bankalardan kredi çekmiş. Bizi 116 bin lira dolandırdı. Hem eşimin hem de benim adıma krediler çekilmiş. Bayramdan önce durumu savcılığa başvurmuştum, siber suçlara iletildiğini söylediler. Bendeki ses kayıtlarını da verdim ve haber bekliyoruz. Eşim 12 saat çalışıyor 4 bin lira maaşı var ancak bu ay 11 bin lira ödememiz var ne yapacağımızı bilmiyoruz. 5 tane çocuğum var benim onların rızkını yediler” diye konuştu.
Çiftin avukatı Hacı Ali Akbaba ise, “Müvekkilim dükkan komşuları tarafından dolandırılmıştır. Kendilerine güvenmişlerdir ve bahane ile telefonları alınmıştır. Ancak şüpheliler müvekkilimin internet bankacılığına girerek bir takım işlemler yapmışlardır. Yine müvekkilimin internet bankacılığı üzerinden telefon numaralarını değiştirip kendi numaralarını güncellemişlerdir ve bununla da krediye başvurmuşlardır. Kendi telefonlarına gelen onay kodları ile kredileri çekmişler ve başka hesaplara aktarmışlardır. Biz bu durumda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Dosyamız şu anda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosunda soruşturma aşamasındadır” ifadelerini kullandı.

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