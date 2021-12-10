Dükkan sahibi hırsızı akşam fark etti! Kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir telefoncuya müşteri gibi giren kadın, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak el çabukluğuyla telefon çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, zanlı polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

O SIRADA FARK ETMEDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren esnaf Fethi Çakallı’nın telefon dükkanına gelen bir kadın, telefon almak istediğini belirterek vitrindeki telefonlara baktı. Vitrinden birkaç telefon çıkaran esnaf diğer müşteriler ile ilgilendiği sırada kadın, kendi telefonunun altına bir telefonu el çabukluğuyla yerleştirerek dükkandan uzaklaştı.

KAMERADA GERÇEĞİ GÖRDÜ

Akşam vitrindeki cihazları indirdiği sırada telefonlardan bir tanesinin eksik olduğunu fark eden Çakallı, güvenlik kameralarını incelediğinde durumu fark ederek polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polisin yaptığı çalışmalar sonucu kadın kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)



