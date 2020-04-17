HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dükkan sahibine köpek şoku! Poğaça dolu poşeti masadan çaldı

Dükkan sahibine köpek şoku! Poğaça dolu poşeti masadan çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Karabük'te poğaça dolu çantayı dükkandaki masadan alarak kaçan köpek görenleri şaşırttı. Oto sanayideki yedek parça dükkanında çalışanların sabah kahvaltısı için aldığı poğaçaları kaçıran Şila isimli köpek, saniyeler içinde ortadan kayboldu. O anlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Safranbolu ilçesinde oto sanayisinde yedek parça satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi. Sabah dükkanı açan çalışanlar kahvaltı için aldıkları poğaça ve simitleri dükkanın içinde masaya koyduktan sonra çay demleninceye kadar işlerine koyuldu. Çayı demleyen çalışanların kahvaltı için masaya yöneldiklerinde poğaça ve simit dolu çantanın ortada olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasını incelemeye alan çalışanlar gördükleri manzara karşısında hem şaşırdı, hem de kahkaha attılar. Güvenlik kamera görüntülerinde hızlıca dükkana giren Şila isimli köpek etrafına bakıp poğaçaların bulunduğu çantayı alıp kaçması yer alıyor.

İş yeri sahibi Burak Erdem yaşanan ilginç olayla ilgili, “Her sabah gibi dükkana geldik. Yeni mallar gelmişti ve onların sayımını yapıyorduk. Poğaçaları masaya bırakıp çay demleninceye kadar işimize bakıyorduk. Sonra geldik baktık ki, poğaçalar yok. Bunlar nereye gitti diye bakındık sonra kamera kayıtlarına bakınca dükkana sanayinin bekçi köpeği içeriye girip alıp gittiğini gördük. Böylesi ilginç bir olay başımıza gelince bizde şaştık” dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Otobüse binemeyen yolcular isyan etti!Otobüse binemeyen yolcular isyan etti!
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük poğaça

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınacak? Açıklama geldi

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınacak? Açıklama geldi

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Fuat Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

Fuat Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da turistlerin deniz keyfine polisten uyarı: Corona, go home

Turistlerin deniz keyfine polisten uyarı: Corona, go home

‘Sahte peygamber’ ölmeden önce müridi hakkında şikayetçi olmuş

‘Sahte peygamber’ ölmeden önce müridi hakkında şikayetçi olmuş

Otobüse binemeyen yolcular isyan etti!

Otobüse binemeyen yolcular isyan etti!

İstanbul Boğazı yunuslara kaldı

İstanbul Boğazı yunuslara kaldı

Kadıköy'de terasta komşular için dansözlü konser

Onu gören cama koşuyor!

Japonya'da maske izdihamı kamerada!

Maske için birbirlerini ezdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.