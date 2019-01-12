HABER

Dükkana bile girmeden 8 telefonu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 10:56 | Son Güncelleme

BURSA'da Suriye uyruklu bir kişiye ait cep telefonu dükkanının camını kıran hırsız ya da hırsızlar, telefonların sergilendiği kilitli tezgahı da levye ile açıp,  8 adet cep telefonu çaldı.  Kaçan hırsızlardan birinin camı kırdığı sırada elini kestiği ise işyerine ait güvenlik kameralarından tespit edildi.

Dükkana bile girmeden 8 telefonu çaldı

Mehmet İNAN/Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-BURSA'da Suriye uyruklu bir kişiye ait cep telefonu dükkanının camını kıran hırsız ya da hırsızlar, telefonların sergilendiği kilitli tezgahı da levye ile açıp, 8 adet cep telefonu çaldı. Kaçan hırsızlardan birinin camı kırdığı sırada elini kestiği ise işyerine ait güvenlik kameralarından tespit edildi.
Hırsızlık olayı Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak, yaklaşık 4 yıl önce Bursa'ya yerleşen ve bir telefon dükkanı açan Mahmud Tütüncü, mesai bitiminde dükkanı kapatıp evine gitti. Gece yarısından sonra, dükkanın üst katında oturan Mehmet Dülgeroğlu, sesler duydu. Hemen balkona çıktı. Hırsızları gören Dülgeroğlu, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, dükkan camının kepenk açılmadan kırıldığını, hemen yanında bulunan camı kilitli tezgahın da levye ile kırıldığını ve 8 adet cep telefonunun alındığını belirledi. Hırsızlardan birinin tezgah camını kırarken elini kestiği ve camda kan lekelerinin olduğunu belirleyen olay yeri inceleme ekipleri, kandan örnek aldı.8 adet telefonun çalındığını ve 15 bin TL zararı olduğunu söyleyen Mahmud Tütüncü hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.
Hırsızlık anı mağazada bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hırsızlardan birinin eli görülüyor. Şüpheli mağazanın camını kırdıktan sonra kepengin arasından elini uzatıp, levye ile tezgah camını kırıyor ve tezgah içindeki telefonları alıyor.
FOTOĞRAFLI

Dükkana bile girmeden 8 telefonu çaldıDükkana bile girmeden 8 telefonu çaldıDükkana bile girmeden 8 telefonu çaldıDükkana bile girmeden 8 telefonu çaldı

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Akar: İdlib konusunda Rusya ile işbirliğimiz sürüyorAkar: İdlib konusunda Rusya ile işbirliğimiz sürüyor
Emeklilik Derneği'ne 'tefecilik' operasyonuEmeklilik Derneği'ne 'tefecilik' operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.