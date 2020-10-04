HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi

Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Avcılar’da bir klima atölyesini soymak için gelen şahıslar, sekiz dakikada yaklaşık 100 bin TL değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Avcılar’da bir klima atölyesini soymak için gelen şahıslar, sekiz dakikada yaklaşık 100 bin TL değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı. Bu sırada hırsızları gören bir komşu olanları izlemekle yetinirken, dükkan açmak için gelen iş yeri sahibi hırsızlarla karşılaşınca sopa ile kovaladı. Ezilme tehlikesi geçiren adam güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 29 Eylül günü saat 07.00 sıralarında Avcılar’ın Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir klima atölyesini soymak için minibüsle gelen şahıslar, sekiz dakikada yaklaşık 100 bin TL değerinde malzeme alarak kaçmak istediler. Bu sırada servis şoförlüğü yapan komşu, evden çıkıp arabaya bindiği sırada hırsızlara denk geldi. Hırsızları karşısında gören komşu, tepki vermeden soygunu izlemeye başladı. Bu sırada iş yerini açmak için gelen adam, şahısların dükkana girdiğini görerek eline bir sopa alıp kovalamaya başladı.

İş yeri sahibini ezmeye çalıştılar
Sopa ile minibüsün camlarını kıran iş yeri sahibi hırsızların peşinden bir süre koştu. Bunu gören şahıslar, iddiaya göre geri geri gelerek iş yeri sahibini ezmeye çalıştılar. Bütün bunlar olurken, servis şoförü komşu ise olan biteni izlemekle yetindi. Hırsızlık zanlıları, izlerini kaybettirirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısıİki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
Hastaneden kaçan adam ortalığı birbirine kattıHastaneden kaçan adam ortalığı birbirine kattı
29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Metro inşaatında feci ölüm!
Metro inşaatında feci ölüm!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Diğer Haberler
Yer: Kütahya! Hastaneden kaçan adam ortalığı birbirine kattı
Hastaneden kaçan adam ortalığı birbirine kattı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki
Türkiye'den İsrail'e sert tepki
Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini taşıyan üçüzler okullu oldu
Erdoğan’ın ismini taşıyan üçüzler! Evleri sınıfları oldu
17 yıldır Çiçek Adası’nda yaşıyorlar, bugüne kadar grip bile olmadılar
17 yıl önce taşındılar, bugüne kadar grip bile olmadılar
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Talebe yetişemiyorlar! Koronavirüs ilgiyi artırdı
Yer: Çanakkale! Hobi amaçlı denediler, kovan kovan bal topladılar
5 ay sonra kapağı açınca gözlerine inanamadılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.