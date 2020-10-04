Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi

Avcılar’da bir klima atölyesini soymak için gelen şahıslar, sekiz dakikada yaklaşık 100 bin TL değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı. Bu sırada hırsızları gören bir komşu olanları izlemekle yetinirken, dükkan açmak için gelen iş yeri sahibi hırsızlarla karşılaşınca sopa ile kovaladı. Ezilme tehlikesi geçiren adam güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Eylül günü saat 07.00 sıralarında Avcılar’ın Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir klima atölyesini soymak için minibüsle gelen şahıslar, sekiz dakikada yaklaşık 100 bin TL değerinde malzeme alarak kaçmak istediler. Bu sırada servis şoförlüğü yapan komşu, evden çıkıp arabaya bindiği sırada hırsızlara denk geldi. Hırsızları karşısında gören komşu, tepki vermeden soygunu izlemeye başladı. Bu sırada iş yerini açmak için gelen adam, şahısların dükkana girdiğini görerek eline bir sopa alıp kovalamaya başladı.

İş yeri sahibini ezmeye çalıştılar

Sopa ile minibüsün camlarını kıran iş yeri sahibi hırsızların peşinden bir süre koştu. Bunu gören şahıslar, iddiaya göre geri geri gelerek iş yeri sahibini ezmeye çalıştılar. Bütün bunlar olurken, servis şoförü komşu ise olan biteni izlemekle yetindi. Hırsızlık zanlıları, izlerini kaybettirirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

